قبل مواجهة اليمن.. المنتخب الوطني يختتم تدريباته

2024-12-21 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ عراق اوبزيرفر اختتم المنتخبُ الوطنيُّ، مساء اليوم السبت، آخرَ تحضيراته في الكويت قبل مواجهةِ اليمن غداً الأحد في الساعة (17:25) في استاد جابر المبارك بنادي الصليبخات في باكورةِ مباريات المجموعةِ الثانية لمنافساتِ خليجي زين 26 . وحضر التدريبات النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائبُ الثاني يونس محمود، إضافةً إلى الأعضاء يحيى زغير وغالب …

