2024-12-21 23:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، من تشكل الضباب وإنعدام الرؤية. وقالت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “هذه الليلة ولغاية صباح الأحد نحذر من تشكل موجات من الضباب وتردي الرؤية الأفقية في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب وغرب البلاد”.

