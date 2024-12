الخطوط الجوية تعتذر للمسافرين عن تأخر رحلة أنقرة _ بغداد

2024-12-21 23:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قدمت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، اعتذارا الى المسافرين عن تأخر رحلة أنقرة _ بغداد. وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تبدي اعتذارها للسادة المسافرين الكرام على رحلة أنقرة – بغداد” . واكدت الشركة وفقا للبيان “حرصها التام على سلامة وراحة المسافرين، وتقديم …

