2024-12-21 23:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تدرس شركتا “هوندا” و”نيسان” لصناعة السيارات الإنتاج المشترك للمركبات في مصانعهما في إطار خطتهما لتوطيد العلاقات وربما الاندماج. وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، السبت، دون ذكر مصدر المعلومات، إن هوندا ستدرس توريد مركبات هجينة إلى نيسان ضمن الخطة. والاندماج المحتمل بين هوندا، ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، ونيسان، ثالث أكبر …

The post “هوندا” و”نيسان” تدرسان الإنتاج المشترك للسيارات first appeared on Observer Iraq.