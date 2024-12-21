2024-12-21 23:18:04 - المصدر: ايشان

هاجم إعلام حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي، اليوم السبت، خميس الخنجر واصفاً إياه بشخص يسعى للفوضى ويبحث عن افتعال المشكلات. مدير إعلام الحزب، براء النمر، كتب تدوينة على منصة “اكس”، تابعتها “إيشان”، قال فيها: “سألت أحد قيادات تقدم خلال لقاء بحضور أحد عوار المجتمع، ما هو الموقف من تجاوزات الخسيس خنجر الغدر؟”. وأضاف: “أجاب القيادي: […]

ظهرت المقالة “خسيس وغدّار وچلب”.. إعلام تقدم يغمز الخنجر: يسعى للفوضى ويبحث عن افتعال المشاكل أولاً على ايشان.



