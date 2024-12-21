2024-12-21 23:18:04 - المصدر: ايشان

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما توقعت بحسمها نهاية الشهر الحالي. وتقول وسائل الإعلام، إن “مفاوضات وقف إطلاق النار مازالت مستمرة ونتوقع أن تحسم كافة القضايا حتى نهاية الشهر الجاري”. وأضافت، أن “عودة النازحين قضية رئيسية في ملف المفاوضات وتوجد لها عدة حلول”، […]

ظهرت المقالة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. شروط المقاومة مقابل تعنّت الاحتلال أولاً على ايشان.



