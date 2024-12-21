2024-12-21 23:18:04 - المصدر: ايشان

تتصاعد المخاوف من تعرض حملة بطاقات “الدفع الإلكتروني” لعمليات احتيال التي شهدت تصاعداً بطرق ووسائل كثيرة خلال المدة الماضية، خصوصاً مع انتشارها بين ملايين الموظفين والمتقاعدين والمواطنين، ومع غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر المختصون جميع من يملك تلك البطاقات من عدم الوثوق بأي شركة أو إعلان على منصات التواصل، يطلب منهم معلوماتهم، مقابل […]

ظهرت المقالة “يغرونهم بخدمات مالية” ضحايا “الكي كارد” يناشدون: محتالون يسحبون أرصدتنا أين الأمن الوطني؟ أولاً على ايشان.



