طقس العراق.. تحذيرات جوية من هذه الليلة ولغاية صباح الأحد

2024-12-21 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، تحذيرات من تشكل موجات من الضباب هذه الليلة ولغاية صباح الأحد.

وقالت الهيئة في بيان وردة لوكالة شفق نيوز: "تحذيرات هذه الليلة ولغاية صباح الأحد من تشكل موجات من الضباب وتردي الرؤية الأفقية".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية "ستكون في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب وغرب البلاد".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أعلنت صباح اليوم السبت، انتهاء تأثير المنخفض الجوي الذي أثّر يوم أمس على معظم مدن البلاد، حيث تبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي مع اندفاع كتلة هوائية باردة تُسبب انخفاضاً في درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة، مما يؤدي إلى أجواء شتوية باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن السماء ستكون صافية إلى غائمة جزئيًا في عموم البلاد خلال ساعات الصباح، مع فرص واردة لهطول أمطار خفيفة في مناطق متفرقة من وسط وشرق البلاد، بالإضافة إلى الأنبار وشمال نينوى.

كما أشارت إلى احتمالية هطول ثلوج خفيفة على مرتفعات أربيل والسليمانية في إقليم كوردستان.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن السحب ستبدأ بالتلاشي تدريجيًا خلال ساعات النهار، أما الرياح، فتهب من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة معتدلة تتراوح بين 20 إلى 30 كلم/ساعة في أغلب مدن البلاد، باستثناء مدن الشمال حيث تكون خفيفة وساكنة أحيانًا، وكذلك في ميسان وواسط وديالى، على أن تتحول ليلاً إلى شمالية غربية.

وتوقعت الهيئة تشكل موجات من الضباب الكثيف غرب مدينة الأنبار فجر وصباح اليوم، مما يؤدي إلى تردي مدى الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد.

كما ستشهد أماكن متفرقة من وسط وجنوب البلاد تشكل موجات من الضباب الخفيف، ما يسبب انخفاض مدى الرؤية إلى ما بين 4 إلى 6 كيلومترات، مع تحسن الرؤية تدريجي

فيما يخص درجات الحرارة، ستسجل العاصمة بغداد درجة حرارة صغرى تبلغ 8 درجات مئوية، بينما تصل العظمى إلى 12 درجة مئوية.