قائد قوات الحدود يتفقد الشريط الحدودي العراقي السوري غربي نينوى

2024-12-22 00:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي "محمد عبد الوهاب سكر، قيادة حدود المنطقة السادسة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري غربي نينوى.وذكر بيان لقيادة قوات الحدود تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، وصل اليوم السبت قاطع قيادة حدود المنطقة السادسة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري غربي نينوى، في زيارة استقبله خلالها قائد حدود المنطقة السادسة اللواء ياسر حسين علي".وأضاف، أن "الجولة شملت زيارة لوائي الحدود السابع عشر والتاسع عشر الذي قدم فيه آمري اللوائين إيجازاً مفصلاً بشأن المهام والوظائف وتوزيع الأفواج في الحدود الفاصلة بما يؤمن قاطع المسؤولية، فضلاً عن الوضع الأمني والعمليات النوعية وأهم المعاضل التي تواجه سير العمل."وأشار إلى أن "المحطة الثانية تمثلت بزيارة معمل الكونكريت في قيادة قوات الحدود والذي ينتج الكتل الكونكريتية، حيث انتج حتى الان اكثر من 80 كم من الصبات الكونكريتية ضمن الجدار الكونكريتي الذي يتم اكماله على الشريط الحدودي العراقي السوري ، حيث اشاد السيد القائد بجهود العاملين وحيا فيهم روح العمل الدؤوب موجهاً بعدد من التوصيات والتوجبهات بما يسهم في ديمومة العمل وفق افضل النتائج".













