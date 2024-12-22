الجيش الأميركي يقول إنه نفذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء

2024-12-22 01:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

أضرار في رمات غان بتل أبيب جراء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (أ ب)

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن غارات جوية استهدفت صنعاء مساء اليوم السبت.، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف على العاصمة اليمنية أميركي.

وقال الجيش الأميركي في بيان "نفذنا غارات جوية دقيقة على مستودع لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تابعة للحوثيين في صنعاء".

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2024



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق السبت أنه اعترض في أجواء إسرائيل طائرة مسيرة آتية من جهة الشرق، وذلك بعيد ساعات من إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة في تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلقه من اليمن المتمردون الحوثيون.

وقال الجيش في بيان، إنه "إثر صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في غفولوت، وتالمي إلياهو، وعين هبسور (قرب قطاع غزة) للتحذير من تسلل طائرة من دون طيار، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة من دون طيار عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق". ولم يحدد البيان الجهة التي أطلقت هذه المسيرة.

وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الفصيل الموالي لإيران، مسؤوليتها عن هجمات عدة مماثلة منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأتى اعتراض هذه المسيرة بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن وسقط فجر اليوم، قرب تل أبيب مما أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة.



فشل

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن "صاروخاً" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفاً أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في بني براك شرقي تل أبيب، وأشارت إلى أن الجيش بدأ التحقيق في أسباب عدم اعتراض الصاروخ.

وأعلن الحوثيون في اليمن أول من أمس الخميس مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان الأخيرة عملية اعتراض وشن غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة لهم أسفرت عن سقوط 9 قتلى مدنيين، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة.

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ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقاً من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعماً" للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تدور حرب مدمرة بين إسرائيل و"حماس" منذ أن شنت الحركة هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي يوليو (تموز) 2024 أدى انفجار مسيرة مفخخة في تل أبيب في هجوم نفذه الحوثيون إلى مقتل مدني إسرائيلي. ورداً على ذلك الهجوم شنت إسرائيل ضربات انتقامية على محافظة الحديدة الساحلية اليمنية.

كذلك فإن الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن يهاجمون بانتظام سفناً في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وأدت هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة البحرية هذه إلى اضطرابات كثيرة في حركة النقل البحري في هذه المنطقة الأساس للتجارة العالمية.

ورداً على هذه الهجمات تشن الولايات المتحدة بالاشتراك أحياناً مع بريطانيا غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

وسبق لإسرائيل أن أغارت على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في يوليو وسبتمبر (أيلول) الماضيين.



