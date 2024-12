الجيش الأميركي يقول إنه نفذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء

ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن غارات جوية استهدفت صنعاء مساء اليوم السبت.، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف على العاصمة اليمنية أميركي.

وقال الجيش الأميركي في بيان "نفذنا غارات جوية دقيقة على مستودع لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تابعة للحوثيين في صنعاء".

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP