2024-12-22 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على مضيفه برشلونة (2-1) في الجولة 18 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب مونتغويك.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

وسجل بيدري هدف برشلونة الأول في الدقيقة 30 بعدما مرر بيدري الكرة إلى غافي قبل أن تصل الكرة إلى بيدري الذي سدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة 60 سجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل عن طريق رودريغو دي بول، بعدما وصلت الكرة إليه ثم سددها على حدود منطقة الجزاء في الشباك.

يذكر أن ريال مدريد يتواجد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وسيلعب اليوم ضد إشبيلية في نفس الجولة.