مخاوف تسلل "داعش" من سوريا تتزامن مع حوادث "مريبة" في كركوك

2024-12-22 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن لا تستبعد قوى في كركوك أن تكون "الخلافات السياسية" وراء نشر "دعايات مضخمة" عن وجود "داعش" في المدينة.المحافظة تعاني منذ أشهر من "شلل سياسي"، فيما تنتظر هذا الأسبوع قرار القضاء بشأن تشكيل الحكومة في كركوك.لكن ذلك لا يخفي تسجيل حوادث أمنية "مريبة" في كركوك نُسبت لتنظيم "داعش"، وعودة ظهور الانتحاريين خلال […]

