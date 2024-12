المجلس العراقي للسلم والتضامن يعقد مؤتمره الخامس وينتخب قيادته

2024-12-22 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تصوير: محمود رؤوفعقد المجلس العراقي للسلم والتضامن، يوم الجمعة، مؤتمره الخامس في العاصمة بغداد.وانتخب المجلس، الاستاذ فخري كريم رئيساً له، والدكتور احمد ابراهيم سكرتيرا للمجلس.كما انتخب المجلس، الهيئة الادارية واعضاء المجلس المركزي، من الشخصيات الوطنية الديمقراطية.وافتتح المؤتمر الخامس للمجلس بالنشيد الوطني العراقي، والوقوف دقيقة صمت لشهداء الحركة الوطنية في العراق.كما ألقى رئيس المجلس […]

