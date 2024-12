2024-12-22 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بعث الرئيس مسعود بارزاني برقية الى رئيس مجلس السلم والتضامن فخري كريم بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس للمجلس جاء فيها:السيد رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن الأخ فخري كريم، يطيب لي ان أحيي مؤتمركم الخامس الذي ينعقد تحت شعار "في سبيل بناء السلام وسيادة القانون والصداقة بين الشعوب".لقد كان المجلس إطاراً فعالاً منذ بداية تشكيله في خمسينيات […]

The post الرئيس مسعود بارزاني يحيي المؤتمر appeared first on جريدة المدى.