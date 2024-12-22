2024-12-22 02:00:05 - المصدر: الطاقة

باتت أزمة الكهرباء في العراق أشبه بمسلسل ذي حلقات لا تنتهي.. تتبدل وجوه الأبطال، لكن تبقى الحبكة الدرامية هي نفسها.. أوضاع متردية وعدم رغبة من متخذي القرار في وضع حلول تنهي هذه المأساة. العجيب في الأمر أن سبب الأزمة واضح للجميع، ومتكرر على مرّ السنوات.. وهو الغاز الإيراني، وعدم التزام طهران ببنود اتفاقها مع بغداد، …

إقرأ: أزمة الكهرباء في العراق.. إيران تتلاعب ببغداد وهذه هي الأدلة (مقال) على منصة الطاقة



