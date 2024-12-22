التعادل يحسم افتتاحية "خليجي 26" بين الكويت وعمان

2024-12-22 03:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

الكويت تتعادل إيجابياً أمام عمان في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي (رويترز)

سيطرت الكويت في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي التي حضرها أكثر من 42 ألف متفرج على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، بعد حفل افتتاح دام لنحو 20 دقيقة، ونجح أصحاب الأرض المتوجين بـ10 بطولات ولكنهم فقدوا الفاعلية في أوقات كثيرة خلال المباراة أمام عمان.

وسجل مهاجم عمان عصام الصبحي هدفاً قرب نهاية الشوط الأول ليتعادل بعد أن تقدم لاعب الكويت يوسف ناصر وتنتهي المباراة بنتيجة (1-1).

وتوقف اللعب في منتصف الشوط الأول بسبب التحام في الهواء بين مدافع الكويت حسن العنزي وأمجد الحارثي أثناء محاولة ظهير عمان لإبعاد تمريرة عرضية.

وتقدمت الكويت في الدقيقة 34 بضربة رأس من المهاجم ناصر الذي استقبل تمريرة عرضية متقنة من مشاري الغنام وحوّلها مباشرة إلى شباك الحارس إبراهيم المخيني.

وبدا أن الكويت في طريقها لتعزيز التقدم، بعدما أرسل فهد الهاجري تمريرة منخفضة من الجانب الأيمن إلى محمد دحام لكن صانع اللعب فشل في تحويلها إلى الشباك، قبل أن يشعر بالندم بعدها بلحظات عندما تعادلت عمان.

وبالطريقة نفسها التي أهدر بها دحام، تمكنت عمان من إدراك التعادل عندما أرسل جميل اليحمدي تمريرة منخفضة من الجانب الأيمن استغلها الصبحي وسدد بقوة في المرمى ليفرض التعادل في الدقيقة 43.

وواصلت عمان هجومها، وكادت أن تضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول لكن العارضة وقفت أمام محاولة مزدوجة من أحمد الخميسي وزاهر الأغبري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأرسل اليحمدي تمريرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى الخميسي الذي أطلق ضربة رأس اصطدمت بالعارضة لتعود لزميله الأغبري الذي سدد من مدى قريب في العارضة أيضاً قبل أن يبعد دفاع الكويت الكرة.

وسيطرت عمان في الشوط الثاني، وكادت أن تستفيد من خطأ للحارس خالد الرشيدي الذي تأخر في التمرير ليستخلص الصبحي الكرة قبل أن ينقذ حارس الكويت الموقف ويعيد السيطرة على الكرة في الدقيقة 57.

وأهدر البديل معتز عبد ربه لاعب عمان فرصة خطرة بعدما فشل في استغلال تمريرة عرضية وافتقر إلى الدقة أثناء التسديد من مدى قريب لتنتهي المباراة بالتعادل.



