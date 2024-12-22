خليجي 26.. هدية لرونالدو وكابوس بنزيما الجديد

2024-12-22 09:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

افتتحت مساء أمس السبت في الكويت، منافسات كأس الخليج "خليجي 26" وسط متابعة كبيرة للمباريات.

ولا يتوقف تأثير كأس الخليج على لاعبي الدول المشاركة في النهائيات، بل يمتد الأمر إلى الأجانب الذين ينشطون في بطولاتها.

وفي السعودية هناك الكثير من الأجانب أصحاب الشهرة الضخمة وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، وغيرهما.

وجاء إيقاف بطولة الدوري السعودي في الفترة الحالية ليمثل هدية لرونالدو، وكابوسا لبنزيما، إذ يشارك اتحاد جدة هذا الموسم في البطولات المحلية فقط، حيث يغيب عن البطولات القارية هذا الموسم، ووفقا لذلك فإن عدد المباريات التي خاضها العميد حتى الآن أقل من منافسيه، وبات على قمة الدوري السعودي، ومع التوقف الطويل سيتأثر الفريق من دون شك مع غياب التنافسية.

وخاض كريم بنزيما 11 مباراة هذا الموسم بكل البطولات مع الاتحاد، علما بأنه لا ينضم للمنتخب الفرنسي، على الجانب الآخر يخوض النصر المنافسات المحلية بجانب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يدفع لاعبيه لخوض مباراة كل 3 أيام في الكثير من الأوقات.

ولعب رونالدو هذا الموسم 19 مباراة مع النصر في كل البطولات، بجانب 5 لقاءات مع منتخب البرتغال، وهذا يعني أن بنزيما لعب 11 مباراة فقط هذا الموسم، مقابل 24 لرونالدو، أي أكثر من ضعف لقاءات النجم الفرنسي.

ومع عامل السن، فإن التوقف الحالي يعد هدية لرونالدو (39 عاما)، للحصول على قسط من الراحة بعد هذا العدد من المباريات.

بينما يعني التوقف الحالي، مزيدا من الابتعاد لبنزيما عن الملاعب، وغياب التنافسية عنه، وقد يؤدي ذلك لتراجع مستواه بشدة.