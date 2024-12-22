جيسوس يستمر في كتابة التاريخ مع ارسنال

2024-12-22 09:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

اصبح غابرييل جيسوس ثاني اكثر لاعب برازيلي تسجيلاً للأهداف في تاريخ ارسنال، حيث وصل الى 24 هدفًا مع الفريق، متساويًا مع جيلبرتو سيلفا الذي سجل نفس العدد من الأهداف خلال مسيرته مع النادي.

وهذا الإنجاز يعكس مدى تأثير جيسوس مع الفريق منذ انضمامه من مانشستر سيتي، ويتصدر غابرييل مارتينلي قائمة الهدافين البرازيليين في ارسنال برصيد اكبر من 24 هدفًا.

ويمثل هذا الانجاز خطوة مهمة في مسيرة جيسوس مع ارسنال، الذي يواصل تقديم أداء مميز في الدوري الإنكليزي الممتاز والمسابقات الأخرى.