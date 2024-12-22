احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار

2024-12-22 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، إحباط محاولة هدر بالمال العام أكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي براد خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في سيطرة البحث والتحري تحتوي مادة (الكبدة)".

وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف ووزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30,562,000) ثلاثين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف دينار عراقي، والتي تم إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ".

واكد انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".