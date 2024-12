مشاكل في تحديث ويندوز 11 تؤثر على ألعاب الكمبيوتر

2024-12-22 09:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ مايكروسوفت تؤكد وجود خلل في ميزة Auto HDR في التحديث 24H2 ◾ المشكلة تؤدي إلى خلل في ألوان الألعاب وتوقفها عن الاستجابة ◾ الشركة أوقفت طرح التحديث للأجهزة التي تستخدم هذه الميزة أكدت مايكروسوفت وجود مشكلة في أحدث تحديثات نظام ويندوز 11 (الإصدار 24H2) تؤثر على تجربة الألعاب...

