أكثر من 30 مليون دينار.. إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ سفوان الحدودي

2024-12-22 09:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي. وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان له تلقته عراق اوبزيرفر، اليوم الأحد، أنه”تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من ضبط عجلتين براد خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري …

