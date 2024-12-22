(خليجي زين 26).. مواجهة مرتقبة بين العراق واليمن اليوم في أولى مباريات المجموعة الثانية

2024-12-22 10:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب العراق لكرة القدم نظيره المنتخب اليمني اليوم الأحد في أولى مباريات المجموعة الثانية على استاد جابر المبارك الصباح ضمن بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها الكويت (خليجي زين 26).ويسعى المنتخب العراقي بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس للحفاظ على اللقب كونه حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في البصرة العام الماضي كما يسعى لتحقيق اللقب الخامس في تاريخه ببطولات كأس الخليج بعد تحقيقه اللقب أعوام 1979 و1984 و1988 و2023.أما المنتخب اليمني فسيحاول تسجيل ظهوره الأول في البطولة بشكل إيجابي بقيادة مدربه الجزائري نور الدين علي حيث يمني اليمنيون النفس بتحقيق فوزهم الأول في بطولات كأس الخليج إذ لم يسبق لهم تحقيق الفوز خلال مشاركاتهم (لعب 33 مباراة - خسر 27 - تعادل 6) علما أنها المشاركة الحادية عشرة لهم في دورات كأس الخليج.وتضم المجموعة الثانية إلى جانب العراق واليمن المنتخبين السعودي والبحرين اللذين سيواجهان بعضهما البعض على استاد جابر الأحمد الدولي. (النهاية) ح م ش / ن و ف