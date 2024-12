القبض على شخص ينتحل صفة معالجة روحانية ويبتز النساء في ذي قار

2024-12-22 10:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:ألقت مكافحة إجرام قضاء الشطرة القبض على شخص كان يبتز النساء عبر منصات التواصل الاجتماعي، متنكراً في صورة معالجة روحانية، مستغلاً ذلك للإيقاع بضحاياه وإجبارهن على دفع مبالغ مالية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح مصدر حكومي أن المتهم كان ينتحل صفة امرأة ويقدم نفسه كمعالجة روحانية،...

