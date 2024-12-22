2024-12-22 10:54:04 - المصدر: ايشان

أعلن الجيش الأميركي أن طيّارين اثنين من البحرية الأميركية قد أُسقِطا فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة “نيران صديقة”. وأُنقِذ الطياران، لكن أحدهما أصيب بجروح طفيفة. وكانت القوات الأميركية تنفذ ضربات جوية استهدفت مقرات في اليمن وقت وقوع الحادث، ولم يقدم بيان القيادة المركزية الأميركية تفاصيل إضافية عن طبيعة المهمة. وجاء في بيان […]

ظهرت المقالة سقوط مقاتلة أميركية في البحر الأحمر بـ”نيران صديقة” أولاً على ايشان.



