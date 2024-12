بغداد.. القبض على 9 تجار مخدرات وتفكيك شبكة لتزوير الدولار

2024-12-22 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، الاطاحة بتسعة تجار ومروجي المواد المخدرة في بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى)، إنه" بمتابعة ميدانية حثيثة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، من الاطاحة بتسعة تجار ومروجي للمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات، حيث […]

