2024-12-22 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد يدخل الأجواء العراقية، اليوم الاحد، مرتفعا جويا يؤثر على طقس العراق وينتج عنه أجواء صافية وشديدة البرودة.

