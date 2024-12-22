2024-12-22 12:27:04 - المصدر: ايشان

يستهل المنتخب العراقي لكرة القدم، رحلة الدفاع عن لقب خليجي 25، بلقاء نظيره اليمني في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم الأحد، على ملعب جابر المبارك، في أولى مبارياته في منافسات كأس خليجي 26 المقامة في دولة الكويت. واختتم المنتخبُ الوطنيُّ، مساء أمس السبت، آخر تحضيراته قبل مواجهةِ اليمن في ستاد جابر […]

ظهرت المقالة اليوم.. منتخب العراق يستهل مشواره في خليجي 26 للدفاع عن اللقب أولاً على ايشان.



