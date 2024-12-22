السوداني في الموصل.. زيارة تستهدف البنى التحتية

2024-12-22 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن جدول زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى نينوى، لافتاً إلى أن الزيارة تستهدف إطلاق مشاريع استراتيجية للبنى التحتية في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وصل إلى الموصل، في إطار زيارة رسمية، حيث هبطت طائرته في قاعدة القيارة، قبل البدء بجولته التفقدية في عموم المحافظة".

ووفقاً للمصدر المطلع، "بدأت الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع محطة حرارية بحضور وزير الكهرباء ومحافظ نينوى، بعد ذلك، سينتقل السوداني إلى ملعب الإدارة المحلية لوضع حجر الأساس لمشروع رياضي هام، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية".

وفي الموصل القديمة، سيطلق السوداني مشروع الواجهة النهرية، بحضور محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة، إضافة إلى أعضاء المجلس ومديري الدوائر، بحسب المصدر.

كما سشهدت زيارة رئيس الوزراء، تفقد السور الأثري في نينوى، برفقة وزير الثقافة، وإلقاء نظرة على معالمه التاريخية، وفقاً للمصدر المطلع.

ومن المقرر أيضاً، أن يفتتح رئيس الوزراء، مبنى المحافظة الجديد، قبل أن يعقد اجتماعاً مع شيوخ العشائر والقيادات الأمنية في مبنى ديوان المحافظة.

من جانبه، أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لإعمار الموصل القديمة والواجهة النهرية، فضلا عن المدينة الرياضية سعة 10 الاف متفرج، وذلك بعد سبع سنوات من التحرير.

وأكد الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وضع حجر الاساس لإعمار الموصل القديمة والواجهة النهرية وهذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء مدينة الموصل وتعزيز مكانتها التاريخية والثقافية"، مشيراً إلى أن العمل "سيشمل ترميم المعالم الأثرية والمرافق الحيوية".

وتابع الدخيل: "وضع رئيس الوزراء، حجر الأساس لبناء المدينة الرياضية في أيمن الموصل، والتي ستتسع لـ10 آلاف متفرج، المشروع سيقام على أرض ملعب الإدارة المحلية سابقاً، ويتضمن قاعات رياضية حديثة، ويعد جزءاً من خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية الرياضية في محافظة نينوى".

ووصل السوداني، صباح اليوم إلى محافظة نينوى، في زيارة تشتمل على تفقد عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية، وإطلاق العمل في مشاريع أخرى، وفقا لما أعلنه في بيان مكتبه الإعلامي.

وقال مكتب السوداني ايضا، إن الاخير اطلق الأعمال التنفيذية في محطة كهرباء الشمال الحرارية في محافظة نينوى بطاقة إجمالية (1400 ميغاواط).

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس السبت، أن السوداني سيجري اليوم الأحد زيارة الى نينوى.

وأضاف أن "برنامج الزيارة يتضمن افتتاح عدد من المشاريع المهمة، مثل المحطة الكهربائية في القيارة، ووضع حجر الأساس لمشاريع الموصل القديمة والواجهة النهرية. كما سيلتقي السوداني بعدد من شيوخ العشائر والشخصيات الموصلية".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الموصل قريبًا لوضع حجر الأساس لمشروع "الواجهة النهرية"، الذي يعتبر من أهم مشاريع إعادة إعمار المدينة القديمة.

وأوضح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن حكومة نينوى المحلية تبنت مشاريع لإعادة الحياة إلى مركز الموصل، بما في ذلك إعادة إعمار سوق الصياغ.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى زيارتين الى محافظة نينوى خلال العام 2024 الاولى في شهر آذار/مارس الماضي، والثانية في شهر أيار/مايو الماضي.

وشهدت الزيارة الاولى للسوداني الى نينوى خلال هذا العام قيامه بتدشين عدد من المشاريع الخدمية الكبيرة من بينها إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة.

وكان السوداني، قد وجه في 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.