رئيس الوزراء يوجه بأن تضمن تصاميم ملعب الإدارة المحلية أكبر سعة للمتفرجين

2024-12-22 12:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأن تضمن تصاميم ملعب الإدارة المحلية أكبر سعة للمتفرجين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي في مشروع ملعب نينوى المركزي (الإدارة المحلية) والقاعة الرياضية المغلقة في أيمن الموصل، وذلك ضمن خطة لدعم قطاع الرياضة والشباب".ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بتغيير تصاميم الملعب لزيادة سعة المتفرجين إلى أكثر من 10 آلاف متفرج، وتوسيع أماكن وقوف السيارات، على وفق المواصفات الدولية المرعية بهذا المجال".ويقع الملعب في منطقة باب سنجار في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وهو من أقدم ملاعب المدينة، إذ يعود في أصل نشأته إلى نادي الموصل الرياضي، وقد تعرض للتدمير الكامل على يد عصابات داعش الإرهابية.وسيُنفذ المشروع على أرض الملعب القديم، حيث ستتم إعادة بنائه بطراز حديث، مع إنشاء قاعات ومضمار، وبتمويل من موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى.