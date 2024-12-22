مكتب رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مشروع محطة الشمال الحرارية في نينوى

2024-12-22 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن تفاصيل مشروع محطة الشمال الحرارية في نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق الأعمال التنفيذية في المرحلة الأولى لمحطة كهرباء الشمال الحرارية، بطاقة (700 ميغاواط)، في محافظة نينوى، التي وصل إليها صباح اليوم".وأضاف، أن "طاقة المحطة الإجمالية، تبلغ (1400 ميغاواط)، وتتكون من أربع وحدات توليدية، سعة كل واحدة منها (350 ميغاواط) قابلة للتوسيع إلى ست وحدات، وهي مدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية".يذكر أن، المشروع قد توقف أكثر من مرة عن العمل، الأولى كانت في سنة 1990، وأعيد العمل به سنة 2000، ثم توقف سنة 2003، بعدها تعرض للتخريب خلال احتلال عصابات داعش الإرهابية لمدينة الموصل، وأعادت الحكومة مؤخراً العمل به، ضمن منهجها في إكمال المشاريع المتوقفة عن العمل.