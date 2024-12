الإعمار: سنضع استراتيجيات لحل أزمة السكن بالعراق

2024-12-22 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، وضع استراتيجيات لحل أزمة السكن وتأسيس هيئة المدن السكنية الجديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "الوزارة أنجزت العديد من المشاريع في عدة محافظات، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة ما بين عامي 2022 - 2024 أكثر من 270 مشروعاً، في جميع […]

