رئيس الوزراء: سور نينوى الأثري يعتبر دلالة العمق التاريخي للمحافظة

2024-12-22 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن سور نينوى الأثري يعد دلالة العمق التاريخي للمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى اليوم، جولة ميدانية في أيسر مدينة الموصل واطلع على مشروع تأهيل سور نينوى الأثري".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء، تابع الأعمال الجارية لإعادة تأهيل السور، لما يمثله من واجهة حضارية ودلالة على العمق التاريخي للمجتمع الموصلي".

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أن "سور مدينة الموصل الأثري، يعد أحد أهمّ معالم نينوى الأثرية، ويعود تاريخه للعاصمة الآشورية، وقد جرفت عصابات داعش الإرهابية هذا السور، أثناء احتلال مدينة الموصل، وتم إدراج وإحياء سور المدينة بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة نينوى".

وتابع، أن "الوزارة، وبإشراف مباشر، قامت بإعادة إحياء الجزء الشمالي الغربي بطول (400) م، وتم إنجاز العمل بنسبة (100%) ليكون رداً على الإرهاب، وقد تمت إعادته وفق المواصفات الدولية والمعتمدة لدى منظمة (اليونسكو)".