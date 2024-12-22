2024-12-22 15:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت ألبانيا حظر تطبيق “تيك توك” لمدة عام بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما الشهر الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.‭‭ ‬‬ وقال رئيس الوزراء، إيدي راما، بعد اجتماعه مع مجموعات للآباء والمعلمين من جميع أنحاء البلاد إن الحظر، وهو جزء من خطة أوسع لجعل المدارس أكثر أمانا، […]

ظهرت المقالة دولة أوروبية تحظر “تيك توك” لمدة عام: “خطة لجعل المدارس أكثر أمانا” أولاً على ايشان.



