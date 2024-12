2024-12-22 15:41:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةكشف تقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمتي Welthungerhilfe وWorldwide Concern الألمانيتين، عن تحسن طفيف في ترتيب العراق، حيث ارتقى إلى المرتبة 70 بعد أن كان في المرتبة 64 العام الماضي. وبحسب التقرير، حصل العراق على 14.9 نقطة ضمن تصنيف يشمل 125 دولة، مما يضعه في فئة “الجوع المعتدل”. وأظهر المؤشر تحسنًا مستمرًا […]

