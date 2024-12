أسود الرافدين يدافعون عن عرشهم الخليجي في رحلة جديدة نحو المجد

2024-12-22 15:41:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادبهدف الحفاظ على لقبه الذي أحرزه في النسخة السابقة التي استضافها على أرضه في البصرة، يستعد المنتخب العراقي لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل. ويستهل أسود الرافدين مشوارهم في البطولة، اليوم الأحد، بمواجهة المنتخب اليمني في تمام […]

