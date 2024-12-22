"في خطوة غير معلنة".. تحرك سريع لقوات أمريكية من العراق إلى سوريا

2024-12-22 15:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر في التحالف الدولي، يوم الأحد، عن تحرك العشرات من القواتالأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية باتجاه سوريا.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة الأمريكية قررت نقل العشرات من جنودهاالمتواجدين في القواعد العسكرية بالعراق إلى سوريا".

وأوضح،أن "عملية النقل هي لحماية القواعد والمنشآت الأمريكية الموجودة فيسوريا".

وكانمسؤول الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، جميل رحمانو، أكد لوكالة شفق نيوز، أولأمس الجمعة، أن التحالف الدولي مستمر في التزامه بحماية المنطقة الكوردية في سوريامن أي تصعيد عسكري، مشيراً إلى مقترح لتحويل "كوباني" إلى منطقة منزوعةالسلاح.

وتنشرالولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديمالمشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة "تنظيم الدولة"الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسورياقبل هزيمته لاحقاً.