بغداد ومسقط توقعان مذكرتي تعاون سياسي ودبلوماسي وتبحثان تطورات المنطقة

2024-12-22 16:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 22 - 12 (كونا) -- أعلن وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين وسلطنة عمان بدر البو سعيدي اليوم الأحد توقيع مذكرتي تعاون في مجال المشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي بين بلديهما إضافة إلى الترتيب لتوقيع مذكرات أخرى في عدد من القطاعات الثنائية المشتركة.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني إن توقيع المذكرتين كان في اطار أعمال اللجنة المشتركة العراقية - العمانية التي عقدت في بغداد اليوم بدورتها التاسعة برئاسة وزيري خارجية البلدين.وأوضح ان الطرفين يخططان كذلك لتوقيع مذكرات أخرى في المستقبل القريب من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وأخرى للتعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والرقابة المالية إضافة إلى التعاون في مجال القطاع الخاص.وأضاف ان الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا السياسية الإقليمية ومنها الحرب على غزة ودعم مساعي إيقاف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.وأشار إلى بحث الوضع في سوريا مجددا الإعراب "عن مخاوف بلاده من تنامي قدرات ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لا سيما بعد استيلاء التنظيم على جزء من أسلحة الجيش السوري".وأكد وزير الخارجية العراقي ان بلاده تعمل على مساعدة الشعب السوري لبناء عملية سياسية تضم ممثلي جميع مكونات الشعب السوري وتسهم في تحقيق الاستقرار في سوريا وتضمن حسن الجوار والتعاون الاقليمي.بدوره قال الوزير العماني إن البلدين يتطلعان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية الواعدة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمار في تسهيل خطوط النقل والخدمات اللوجستية وبحث فرص التعاون في السياحة والطاقة والمجالات المالية والمصرفية وتشجيع القطاع الخاص.وأشار إلى بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الحالية مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما ينسجم مع سياسة الحوار والسلام والتعاون التي يتبناها البلدان. (النهاية) ع ح ه / ن س ع