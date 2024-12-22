2024-12-22 16:00:05 - المصدر: الطاقة

وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حجر أساس مشروع محطة الشمال الحرارية في محافظة نينوى، صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، لينهي بذلك توقُّف المشروع لمدّة وصلت إلى 34 عامًا. ومن شأن هذا المشروع الضخم الإسهام في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراق على مدار السنوات الماضية، خاصة مع اعتماده الكبير على …

إقرأ: محطة الشمال الحرارية في العراق.. قصة مشروع متوقف منذ 34 عامًا (صور) على منصة الطاقة



