2024-12-22 16:15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الأول من الأسبوع، مرتفعة بنسبة 0.45٪، بعد مؤشرات إيجابية حول تقليل التوتر في العراق. وتداولت البورصة 2.1 مليار سهم، بقيمة 1.9 مليار دينار، على اسهم 50 شركة، من خلال 799 صفقة. وارتفع سهم مصرف الاستثمار بنسبة 14.8٪ والعطاء الإسلامي بنسبة 11.11٪ ومصرف الخليج التجارية بنسبة 7.4٪. واحتلت اسياسيل المركز الأول بالشركات الأكثر نشاطا، بقيمة 405 مليون دينار وبعدها مصرف الخليج التجاري بقيمة 404 مليون دينار والأهلي العراقي بقيمة 363 مليون دينار.