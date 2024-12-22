2024-12-22 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، ان "الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات لاسيما في سوريا".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى وأكد، خلاله على ضرورة المحافظة على المنجز الأمني الذي تحقق بفضل التضحيات العظيمة للعراقيين، وعدم التهاون مع أيّ حدث مهما كان، من أجل إدامة الاستقرار الذي انطلقت الحكومة معه بمشاريع تنموية وخدمية".

وشدد السودني وفقاً للبيان، على "أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة، وعدم السماح لأي اعتبار آخر غير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية، وكذلك الاهتمام بالمنتسبين وجهوزيتهم" مؤكداً على" استمرار العلاقة الممتازة مع المواطنين، والتعامل معهم بما يعكس الوجه الناصع للدولة".

وأشار السوداني إلى، أن "الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق، خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات أمنية، من بينها التحول الذي حصل في سوريا".



