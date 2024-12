2024-12-22 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، اليوم الاحد، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة اليمن ضمن الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 26. ادناه التشكيلة:

The post عراق اوبزيرفر تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة اليمن first appeared on Observer Iraq.