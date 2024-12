2024-12-22 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق أوبزيرفر كشف مصدر في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن عدد التذاكر المباعة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج المباعة في منصة حياكم لمباراة العراق أمام اليمن لم يتجاوز الـ3500 تذكرة رغم بقاء ساعات قليلة على موعد اللقاء. واضاف: هذا الرقم يعد صادماً، لاسيما وإن الملعب يتسع إلى 15 ألف مشجع”. وأضاف …

