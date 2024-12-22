ساعات تفصل محافظتين عراقيتين عن الأمطار.. وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة

2024-12-22 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يومالأحد، هطول أمطار خفيفة على محافظتي نينوى ودهوك مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"نينوى ودهوك على موعد مع هطول زخات أمطار خفيفة مساء اليوم والليلة، تتبعهافجر الاثنين مدينة القائم شمال الأنبار".

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، "استمرار فرص الأمطارصباح يوم الاثنين أيضاً".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، ذكرت في بيان يوم الأحد، عنحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكونغائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في بعض أقسام المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضبابفي الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مبينة أن"درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد والأنبار وصلاح الدين 16، دهوك وديالىوأربيل ونينوى 15، وواسط وبابل وكربلاء 17، وميسان والديوانية والنجف 18، ذي قاروالمثنى والبصرة 19".

وتابعت، أن "درجات الحرارة الصغرى ستكون في دهوك 2،وأربيل 3، والسيلمانية 1، وبغداد والأنبار وكركوك 5، أما في واسط والديوانيةوالمثنى والبصرة فستكون 7".

وأضافت: "أما يوم الثلاثاء فسيكون الطقس غائماًجزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في بعض أقسام المنطقتين الشماليةوالجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارةسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواًمع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارةستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليومالخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارةستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".