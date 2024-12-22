كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

2024-12-22 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي فيالمدارس والدوائر الحكومية يوم الأربعاء المقبل بمناسبة مولد السيد المسيح.

وذكربيان لإدارة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي يومالأربعاء المقبل في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس كافة، فيما تتولىالجامعات والكليات الاستمرار بأداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب رؤساءالجامعات.

وبينأن تعطيل الدوام يأتي بالتزامن مع عيد ميلاد السيد المسيح، وهو "رسالة تضامنوتعايش من مكونات كركوك مع هذا المكون الأصيل".