عالم اجتماع تركي بارز لنيجيرفان بارزاني: متفاءل بمستقبل الشعب الكوردستاني

2024-12-22 17:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد عالم الاجتماع التركي البارز، إسماعيل بشكجي، يوم الأحد، استمراره بدعمالحقوق المشروع للشعب الكوردي، فيما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الشعب الكوردستاني.

وذكربيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الإقليم نيجيرفانبارزاني في أربيل، المفكر التركي البارز وعالم الاجتماع والكاتب وصديق الشهبالكوردي إسماعيل بشكجي، وعبر عن شكر شعب كوردستان لدعم بشكجي لحقوق الشعب الكوردي،مشيداً بجهود وقف إسماعيل بشكجي ولاسيما في مجال علم الكوردولوجيا.

منجانبه أعرب بشكجي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان وما يشهده من تقدم وأكد دعمهالمستمر للحقوق المشروعة للشعب الكوردي، كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الشعب الكوردستاني.

وحضراللقاء محافظ أربيل وعدداً من أساتذة جامعة صلاح الدين ومديرو وقف إسماعيل بشكجي.