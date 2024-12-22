الحكيم خلال لقائه الكلداني: وحدة جميع المكونات مقدمة ضرورية لاستقرار العراق

2024-12-22 17:30:19 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، مع رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة والأوضاع العامة للمكون المسيحي.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته "الاولى" ان السيد الحكيم "جدد خلال لقائه رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني ورئيس ديوان الوقف المسيحي ورئيس كتلة بابليون في مجلس محافظة بغداد وعدد من نواب الكتلة على أهمية التنوع الذي حبى الله سبحانه وتعالى به وطننا العزيز وضرورة إدارته واستثماره في تجسير العلاقة مع دول العالم".

وأكد السيد الحكيم "أهمية وحدة جميع المكونات، لا سيما المكون المسيحي، باعتبارها مقدمة ضرورية لوحدة واستقرار العراق".

كما أكد أن "الحفاظ على الاستقرار الحالي وتعزيزه ليتحول إلى استقرار دائم هو مسؤولية تضامنية يجب العمل عليها من قبل الجميع".

وشدد على "ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وإدامة الجهوزية العالية لقواتنا الأمنية لمواجهة ارتدادات المنطقة".

في الشأن السوري، أكد السيد الحكيم "ضرورة استقرار الأوضاع وتمكين الشعب السوري من إدارة بلده مع التشديد على حماية جميع مكوناته وضمان مشاركتهم في القرار السياسي".