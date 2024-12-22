التربية تعلن عن 75 منحة دراسية الى الصين

2024-12-22 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، عن منحة دراسية للراغبين في إكمال دراستهم للعام الدراسي 2025 -2026 بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه تم "فتح باب التقديم على 75 منحة دراسية مختلفة التخصصات للعام الدراسي المقبل من ضمنها (47) وظيفة شاغرة مفتوحة لتوظيف المرشحين من (135) دولة عضو نامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وامريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية على برنامج زمالات اليونسكو (سور الصين العظيم) بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية".

وأشار الى، ان "هذه المنح متوفرة في العديد من الجامعات الصينية للطلبة والباحثين الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا أو الالتحاق ببرامج الباحثين الزائرين لمدة عام واحد في الصين مع اختلاف المدة والمعايير حسب نوع الدراسة المختارة ومن حق كل دولة عضو تقديم مرشحين اثنين كحد أقصى على ان يكون احدهما من الإناث، علما ان آخر موعد للترشيح هو 12 شباط 2025".

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