2024-12-22 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الداخلية، تفاصيل عملية الردع الرابعة الخاصة بمكافحة المخدرات والتي اطاحت بـ 116 متاجراً دولياً، فيما كشفت عن إصدار أحكام الإعدام بحق 82 تاجرا بالمواد المخدرة.وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية الردع الرابعة، نفذت من قبل قسم التحقيقات الخاصة بإسناد من الفوج التكتيكي، وهذا القسم مختص بالقضايا الرئيسية والخاصة والتي يشرف بمتابعتها مدير عام مديرية شؤون المخدرات اللواء احمد الزركاني".وبين أن "عملية الردع الرابعة نفذت وفق قرارات قضائية صادرة من قبل قضاة التحقيق في محكمة التحقيق المركزية بجانب الرصافة، وأسفرت عن الإطاحة بـ 116 متاجرا دوليا بالمخدرات في داخل العراق وخارجه وضبط 3 اطنان و150 كغم من مختلف المواد المخدرة".ولفت إلى "إصدار أحكام لإعدام بحق 82 متاجرا بالمواد المخدرة"، لافتاً إلى أن "عمليات الوزارة مستمرة ضد المتاجرين ولن نسمح لهم العبث بأمن الوطن، وهناك تواصل بشكل يومي بين مديريتنا والمديريات المختصة بمكافحة المخدرات بعموم المحافظات وفي اقليم كردستان وحققنا نتائج ملموسة على أرض الواقع".