2024-12-22 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم، اليوم الأحد، أن استعدادات المنتخب مثالية والشقيق اليمني ليس سهلاً، مشيرا الى ان إجراءات التأشيرة منعت الكثير من الجماهير العراقية من الحضور لمباراة اليوم.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استعداد الفريق العراقي كان مثالياً وجيداً، إذ خاض معسكراً تدريبياً في قطر، البعض يستسهل الفريق اليمني ويقلل من قيمته، لكن كرة القدم تغيرت وجميع المنتخبات ليست سهلة".

وأضاف كريم، أنه "لم يعد هناك فريق سهل وآخر صعب نحاول ظهور الفريق العراقي بصورة بطل النسخة السابقة وكل اللاعبين جاهزون، وليس لدينا غيابات عدا ريبين، ولم يتبق أمام اللاعبين إلا أن يظهروا بالمستوى الحقيقي للمنتخب العراقي في هذه البطولة".

وتابع أننا "كنا نتمنى حضور الجمهور العراقي بأكثر من هذا العدد، لكن للأسف إجراءات التأشيرة منعت الكثير من جمهورنا من حضور هذه المباراة وإن شاء الله في المباراة القادمة يحل هذا الموضوع، والجمهور العراقي نكهة هذه البطولة كما ساهم في انجاح بطولة خليجي 25، نأمل في المباراة المقبلة حضور جماهيري كبير".